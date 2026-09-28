التعثر الثاني تواليا.. اليونان تسقط ألمانيا

تعثر المنتخب الألماني الأول لكرة القدم للمباراة الثانية على التوالي ضمن دوري الأمم الأوروبية بخسارته أمام اليونان 0ـ1، الأحد، في الجولة الثانية عقب تعادله في مباراته الأولى بالبطولة مع هولندا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة «74»، نجح ديميتريوس كوربيليس في تسجيل هدف الانتصار للمنتخب اليوناني، الذي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

ويستعدُّ المنتخب الألماني لمواجهة صربيا، الخميس، فيما تلتقي اليونان منتخب هولندا في اليوم ذاته، ضمن الجولة المقبلة من البطولة.