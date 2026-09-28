أمام رونالدو.. فيليش يفتتح أهداف البرتغال.. وترينكاو ونيفيش يشاركان

حقق المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم انتصاره على نظيره النرويجي 2ـ1، الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح جواو فيليش التسجيل للبرتغال عند الدقيقة «17»، قبل أن يشارك فرانسيسكو ترينكاو، لاعب الأهلي، وروبن نيفيش، لاعب الهلال، بديلين خلال الشوط الثاني، فيما بقي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على مقاعد البدلاء دون مشاركة.

وأدرك النرويجي إيرلينج هالاند التعادل عند الدقيقة 51، قبل أن يعيد جونزالو راموس التقدم للبرتغال بتسجيله الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق، فيما ألغى حكم الفيديو المساعد «VAR» هدفًا آخر لراموس عند الدقيقة 58.

ودخل نيفيش عند الدقيقة 80 بدلًا من جواو بالينيا، وحصل على تقييم 6.6، فيما شارك ترينكاو عند الدقيقة 81 عوضًا عن راموس، ونال تقييم 6.8، فيما حصل فيليش على التقييم الأعلى 7.7 حسب «سوفا سكور».

ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره الدنماركي، في الأول من أكتوبر المقبل، في مباراته التالية ضمن منافسات البطولة.