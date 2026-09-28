3 أعوام.. الاتحاد يجهز عرض الغامدي

جهَّزت الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد عرضًا لتجديد عقد أحمد الغامدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة أعوام في إطار تحرُّكاتها للإبقاء عليه قبل دخوله الفترة الحرَّة من عقده الحالي، وفقًا لما أوضحته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وحسبَ المصادر ذاتها، ترغب الإدارة الرياضية في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، وبدأت العمل على ملفه مبكرًا بهدف الوصول إلى اتفاق معه على العقد الجديد خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد الغامدي الحالي مع الاتحاد في يونيو 2027، ما يعني دخوله الأشهر الستة الأخيرة من ارتباطه بالنادي يناير المقبل، وهي الفترة التي تتيح له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع إلى ناديه الأصلي.

وانضمَّ اللاعب، البالغ 25 عامًا، إلى الاتحاد، يناير 2024، قادمًا من الاتفاق بنظام الإعارة قبل أن يحسم النادي الجدَّاوي بقاءَه بصورة نهائية، صيف العام ذاته، بعقد يمتد حتى نهاية يونيو 2027.

وخاض الغامدي تجربة إعارة مع نيوم خلال النصف الثاني من الموسم قبل الماضي.

ولعب الموسم الجاري عشر مباريات بمجموع 576 دقيقةً في مختلف المسابقات، قدَّم خلالها تمريرةً حاسمةً وحيدةً.

وفي مجمل مسيرته، خاض اللاعب مع «النمور» 63 مباراةً، سجل فيها خمسة أهداف، وصنع سبعة، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

وتعمل الإدارة الاتحادية على تجديد عقود اللاعبين التي اقتربت من نهايتها، من بينهم الهولندي ستيفن بيرجوين، حسبما نشرت «الرياضية»، الأحد، نقلًا عن مصادرها الخاصَّة.