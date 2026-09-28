إيرلندا تضرب إسرائيل بثلاثية

حقق المنتخب الإيرلندي الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره الإسرائيلي 3ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وحسم المنتخب الإيرلندي المواجهة مبكِّرًا بتسجيل تروي باروت الهدف الأول عند الدقيقة 13، ثم أضاف آدم إيداح الثاني «16»، وأكمل جاك مويلان الثلاثية عند الدقيقة 25.

ويلتقي المنتخب الإيرلندي نظيره النمساوي، الخميس، ضمن الجولة الثالثة، فيما يواجه المنتخب الإسرائيلي منتخب كوسوفو في اليوم ذاته.