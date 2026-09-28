قضية سيتي.. الأندية تلاحق التعويضات.. و10 متورطين

أُبلغت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بانتهاكات مانشستر سيتي، خلال الاجتماع الذي عقد بين أندية رابطة الدوري، الخميس، وفقًا لما أوردته صحيفة «تايمز» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي سيتجه إلى استئناف القرار، على أن يخوض طرفا القضية، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والنادي، جلسات استماع منفصلة ضمن المرحلة المقبلة من النزاع القضائي.

ومن المتوقع أن يتم البت في قرار الاستئناف بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل طول الإجراءات المرتبطة بالقضية.

وقارنت «تايمز» بين قضية مانشستر سيتي واستئناف إيفرتون ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في قضية اختراق قوانين الاستدامة والربحية، التي أدت إلى خصم نقاط من نادي مدينة ليفربول، إذ استغرق البت في الاستئناف نحو ثلاثة أشهر، ما يرجح أن تحتاج قضية سيتي إلى وقت أطول.

وسيخوض مانشستر سيتي ورابطة الدوري جلسات استماع لمعرفة منطوق القرار، قبل أن يحدد كل طرف ما إذا كان سيتقدم باستئناف على قرار اللجنة القضائية البريطانية المستقلة.

وفي جانب آخر من القضية، تترقب أندية مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول وتوتنهام منطوق القرار الصادر في حق مانشستر سيتي، من أجل النظر في احتمال رفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية.

وبحسب الحسابات المالية التي أجرتها الأندية الأربعة، قد تصل المطالبات إلى حد أدنى يبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لكل نادٍ.

ونصحت الإدارات القانونية في الأندية الأربعة بالنظر في ملف التعويضات المالية، في ظل تأخر الإجراءات القضائية منذ بداية التحقيقات حول المخالفات المالية عام 2018، عقب نشر مجلة «دير شبيجل» الألمانية تسريبات تتعلق بمانشستر سيتي.

وحصلت المجلة الألمانية على الملفات من المخترق البرتغالي روي بينتو، ضمن التسريبات التي عرفت باسم «Football Leaks».

وأشارت مصادر «تايمز» إلى أن موظفين في مانشستر سيتي خلال الفترة من 2009 حتى 2018 قد يواجهون إجراءات قضائية حال تثبيت دعاوى ضدهم من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسينتظر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم صدور قرار الاستئناف قبل اتخاذ أي تصعيد قانوني يتعلق بموظفي مانشستر سيتي خلال تلك الفترة.

وذكرت «ذا أثليتك» عددًا من الأسماء المرتبطة بالمرحلة محل القضية، من بينهم جراهام والاس، المحاسب في مانشستر سيتي، وأندرو ويدوسون، مدير العمليات المالية بين 2005 و2018، وسايمون بيرس، المستشار، وفيران سوريانو، المدير التنفيذي.

كما تضم القائمة خلدون المبارك، رئيس مجلس الإدارة، وخورخي تشومياس، مدير العمليات المالية في مجموعة مانشستر سيتي، وسايمون كليف، محامي النادي، إلى جانب جاري كوك، المدير التنفيذي السابق.

وشملت الأسماء أيضًا الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب مانشستر سيتي بين 2011 و2013، والإيفواري يايا توريه، لاعب الفريق بين 2010 و2018.