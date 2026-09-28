تالاييتش: النتيجة مخيبة.. وأتحمّل المسؤولية

أكد الكرواتي دراجان تالاييتش، مدرب منتخب البحرين الأول لكرة القدم، تحمُّله مسؤولية الخسارة 0ـ3 أمام الامارات، الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في «خليجي 27»، واصفًا النتيجة بالمخيبة.

وتكبَّد المنتخب البحريني خسارتين متتاليتين، ليخرج من البطولة مبكِّرًا، ويفقد فرصة الدفاع عن اللقب.

وقال تالاييتش في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «النتيجة مخيبةٌ. على الرغم من محاولتنا تعديل الأوضاع إلا أننا لم نستطع. أهنئ المنتخب الإماراتي على الأداء القوي والفوز المستحق».

وأضاف الكرواتي: «أتحمَّل مسؤولية الخسارة، وأتأسَّف لما حدث. الأخطاء التي وقعنا بها، خاصَّةً في الهدفين الأول والثاني، تحدث كثيرًا في كرة القدم».