زلاتكو بعد التأهل: لا أفكر في السعودية والعراق

أبدى الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، سعادته بعد الفوز 3-0 على البحرين، الأحد، وبلوغ نصف نهائي بطولة «خليجي 27»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يركز حاليًا على من يواجه في هذا الدور.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة، قال زلاتكو: «أنا لا أفكر في مواجهة السعودية أو العراق وكل ما يشغلني حاليًا هو مباراة قطر المقبلة، وأسعى إلى الفوز خلالها حتى تكون أفضل إعداد قبل خوض الدور نصف النهائي».

وأضاف مدرب المنتخب الإماراتي: «كان هدفنا أمام البحرين هو الفوز والتأهل، وحدث ما خططنا له، ومن المكاسب الطاقة الكبيرة التي أظهرها اللاعبون، وتسجلينا 7 أهداف في مباراتين».

وتابع المدرب الكرواتي: «المنتخب البحريني قوي، ويملك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة، ويكفي أنه حامل اللقب، وعلى الرغم من أنه لعب بدافع الفوز إلا أننا سجلنا ثلاثة أهداف في شباكه».

وعن أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، أجاب زلاتكو: «أرضية الملعب لا تهمني وأركز على العامل الذهني للاعبين وتجهيزهم للفوز على قطر أحد المنتخبات القوية المرشحة للقب».