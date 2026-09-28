الاتحاد البحريني بعد رفض الاحتجاج: لم نتنازل عن حقوقنا

شدد الاتحاد البحريني لكرة القدم على أنه لم يتنازل عن حقوقه أو مطالبه في قضية احتجاجه على مشاركة عاصم مادبو لاعب المنتخب القطري أمام «الأحمر» في بطولة «خليجي 2027»، مؤكدًا في الوقت ذاته حرصه على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للمطالبة بحقوق المنتخب والدفاع عنها.

وأعرب الاتحاد البحريني في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» عن أسفه بعد رفض الاحتجاج من قبل لجنة الاستئناف في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، مقدمًا اعتذاره إلى الجماهير البحرينية عن «عدم التوصل إلى النتيجة المأمولة».

وقال البيان: «تلقى الاتحاد البحريني لكرة القدم قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الخليجي لكرة القدم رقم 2026/2، بشأن الاستئناف المقدم من الاتحاد والمتعلق بمشاركة لاعب المنتخب القطري عاصم مادبو في مباراة منتخب البحرين ومنتخب قطر، ضمن منافسات كأس الخليج الـ27 وقررت لجنة الاستئناف قبول استئناف الاتحاد البحريني شكلاً، ورفضه موضوعًا، مع تأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق».

وأضاف البيان: «يؤكد الاتحاد البحريني لكرة القدم احترامه للجهات واللجان القضائية المختصة، وتمسكه في الوقت ذاته بحقوقه التي كفلتها اللوائح والأنظمة، وحرصه على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للمطالبة بحقوق المنتخب البحريني والدفاع عنها».

واصل البيان: «يعرب الاتحاد البحريني عن أسفه لعدم النظر في عدد من الموضوعات والدفوع التي بُني عليها الاحتجاج والاستئناف، والتي رأى الاتحاد أنها تشكل جوهر القضية والأساس الذي استند إليه في مطالباته القانونية، وفي الوقت ذاته، فإن الاتحاد يعتز بأنه أوضح للجماهير الرياضية البحرينية والرأي العام بكل شفافية ما تقدم به من طلبات ودفوع، وما تم النظر فيه من قبل اللجان المختصة، بما يضع جميع تفاصيل القضية أمام الجماهير بصورة واضحة».

واختتم الاتحاد البحريني بيانه بتقديم اعتذار إلى الجماهير الرياضية البحرينية، مؤكدًا أنه لم يتنازل عن حقوقه أو مطالبه في هذه القضية، وقد سلك جميع السبل النظامية والقانونية المتاحة، وقدم دفوعه ومستنداته وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، انطلاقًا من مسؤوليته في حفظ حقوق المنتخب البحريني وصون عدالة المنافسة.