البحرين.. ثامن بطل يغادر مبكرا

أصبح المنتخب البحريني الأول لكرة القدم ثامن بطل يودع بطولة كأس الخليج من مرحلة المجموعات بعد خسارته 0ـ3 أمام نظيره الإماراتي الأحد على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لـ«خليجي 27».

وتلقى المنتخب البحريني خسارته الثانية تواليًا، وبذلك يظل دون نقاط في المركز الثالث في مجموعته التي شهدت تأهل المنتخبين الإماراتي والقطري إلى نصف النهائي بعد أن جمعا 6 نقاط من انتصارين متتاليين.

وواجه «الأحمر البحريني» مصير سبعة أبطال سابقين تعرضوا إلى صدمة الخروج المبكر من البطولة منذ اعتماد نظام المجموعات عام 2004، وكانت البداية في «خليجي 17»، حينما أخفق الأخضر السعودي في الدفاع عن اللقب الذي حققه في النسخة الـ16 من البطولة.

وسار المنتخب القطري المتوج ببطولة «خليجي 17»على خطى نظيره السعودي، إذ إنه في النسخة التي تلتها غادرها مبكرًا من دور المجموعات، والأمر ذاته ينطبق على الإماراتي، إذ ودع من الدور الأول لـ«خليجي 19» بعد أن فاز بلقب «خليجي 18».

وفي خليجي «23» سقط المنتخب القطري «حامل اللقب» مرة أخرى في اختبار مرحلة المجموعات، وكذلك العماني الذي خرج مبكر مرتين أيضًا دون أن يتمكن من إكمال رحلة الدفاع عن لقبيه اللذين حققهما في «خليجي 19 و23»، كما عاش المنتخب العراقي الفائز بالبطولة في نسختها قبل الماضية الكابوس ذاته، حين انتهى مشواره مبكرًا في «خليجي 26».