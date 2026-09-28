مجددا.. مشوار اليمن ينتهي في المجموعات

ودَّع منتخب اليمن الأول لكرة القدم كأس الخليج العربي من مرحلة المجموعات للمرة الـ 11، وباءت بالفشل محاولةٌ جديدةٌ من جانبِه للتأهل إلى نصف نهائي البطولة، التي انضم إليها عام 2003 عندما لُعِبت للمرة الأخيرة بنظام الدوري من دورٍ واحدٍ.

وتلاشت، الأحد، آمال صعود منتخب اليمن إلى دور الأربعة، مع خسارته 0ـ1 من نظيره القطري على ملعب «الإنماء» في جدة، لحساب ثاني جولات المجموعة الثانية.

وذهبت بطاقتا التأهل عن المجموعة، مساء الأحد، إلى المنتخبين القطري والإماراتي، الذي كسِب بدوره البحرين، حامل اللقب، 3ـ0 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وبقِي رصيد اليمن في البطولة، التي خاض منافساتها للمرة الـ 12، خاليًا من أي حالة تجاوزٍ لمرحلة المجموعات.

والتحق المنتخب اليمني بكأس الخليج عبر نسختها الـ 16، الأخيرة بنظام الدوري من دورٍ واحدٍ، قبل التحوُّل في 2004 إلى شكل المجموعتين، المستمر منذ ذلك الحين.

وحقق اليمنيون فوزًا وحيدًا في سجلِّ مشاركاتهم ضمن البطولة، يعود إلى النسخة السابقة، عندما كسِبوا البحرين، البطل في نهاية المطاف، 2ـ1 لحساب الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.