محقق شرطة يقود الأخضر والعراق

يقود الحكم الهولندي داني ماكيلي مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره العراقي، الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في ختام دور المجموعات من «خليجي 27»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتأهَّل الأخضر إلى دور الأربعة، بحصوله على ست نقاط أمام الكويت وعُمان ضمن الجولتين الأولى والثانية، فيما يملك العراق 4 نقاط من تعادل مع عُمان وانتصار على الكويت.

وتقترب مكافأة إدارة المباراة الواحدة في «خليجي 27» من المكافأة التي خُصِّصت لحكم الساحة في دور المجموعات من كأس العالم 2026، إذ بلغت 12 ألف دولار، حسب المصدر ذاته.

وتضمُّ قائمة حكام البطولة كلًّا من السعودي خالد الطريس إلى جانب المساعدين عبد الرحيم الشمري، وسعد السبيعي، الكويتي عبد الله جمالي، العراقي زيد ثامر، القطري محمد الشمري، الإماراتي عمر العلي، البحريني عمار محفوظ، والعُماني قاسم الحاتمي، إضافةً إلى حكام من خارج دول الخليج، يتقدمهم الهولندي ماكيلي، والبرتغالي جواو بينيرو، والمغربي جلال جيد، والأردني أدهم مخادمة.

يذكر أن ماكيلي قاد 6 مواجهات في الموسم الجاري، منها 4 في الدوري الهولندي وواحدة في تصفيات الدوري الأوروبي إضافة إلى مواجهة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي.

وبدأ الحكم الهولندي البالغ من العمر 43 عامًا الذي يعمل أيضًا شرطيًا محققًا في روتردام، مشواره التحكيمي في سن صغيرة، إذ أصبح حكمًا معتمدًا من الاتحاد الهولندي للهواة في سن السادسة عشرة.

أما ظهوره للمرة الأولى في كرة القدم الاحترافية فكان في سن 22 عامًا، وتحديدًا في ديسمبر 2015 حينما قاد مباراة فورتونا سيتارد ضد ستورمفوجيلز تيلستار ضمن منافسات الدرجة الأولى.

وفي مايو 2010، أصبح ماكيلي أصغر حكم يصل إلى أعلى مستوى تحكيمي في هولندا بعد أن تمت ترقيته إلى قائمة كبار الحكام، وكان عمره وقتها 27 عامًا.