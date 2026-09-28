ديسمبر 2028.. العراق يستضيف «خليجي 28»

وافق الاتحاد الخليجي لكرة القدم خلال اجتماع المكتب التنفيذي، على طلب العراق استضافة منافسات النسخة 28 من بطولة الخليج بحسب ما أعلنه ظهر الإثنين .

وكان حساب «الرياضية عاجل» في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة نشر استضافة العراق للبطولة التي تجرى في ديسمبر 2028 على أن تحدد المدينة المستضيفة في وقت لاحق.

وتعود البطولة إلى العراق مجددًا بعد نسخة «خليجي 25» التي نظمت 2023 في البصرة، والمرة الثالثة بعد نسخة 1979 في بغداد.

وتحتضن جدة منافسات النسخة الجارية «خليجي 27» خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات هي السعودية، العراق، الكويت، عُمان، الإمارات، قطر، اليمن، والبحرين.

ويحمل المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم الرقم القياسي في الفوز بكأس الخليج بعد تتويجه باللقب 10 مرات.