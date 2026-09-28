إنجليناس: دونيس مريض.. والأخضر جاهز

كشف اليوناني سيرافيم إنجليناس، مساعد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن جاهزية الأخضر لمواجهة نظيره العراقي في ختام دور المجموعات، لبطولة «خليجي27» عند الـ 08:30 مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال إنجليناس الذي حضر نيابة عن مواطنه جورجيوس دونيس مدرب الأخضر، في المؤتمر الصحافي: «دونيس لديه عارض صحي، لكنه سيكون حاضرًا في مواجهة الغد، أما عن مباراة العراق فإننا نواجه بعض المشاكل والصعوبات من خلال تعرض بعض اللاعبين إلى إصابات متفرقة، لكن علينا التركيز على الأساسيين، وسنحاول أن نقدم الأفضل في ظل الخيارات المتاحة».

وبيّن: «نبحث عن الانتصار أمام العراق، ونريد أن نكون في صدارة الترتيب، كما قلت مسبقًا الوضع لدينا صعب، لكن في التدريب الأخير سنختار أفضل الخيارات المتاحة للدخول بها في التشكيلة».

وعن الطريقة التي سيلعب بها الأخضر قال: «نسعى للعمل في الصفوف الدفاعية والهجومية، لكن يجب علينا أن نركز كثيرًا على الدفاع ونفس الحال كذلك يقع على خط المقدمة، لاعبونا قادرون على مواجهة أي منافس، ونملك القدرات التي تمنحنا الثقة الكبيرة، ومنافسنا العراق، يلعب بطريقة مشابهة لأسلوب لعب المنتخب السعودي».

من جانب آخر، أكد محمد أبو الشامات، لاعب المنتخب السعودي، الذي حضر بجانب مساعد المدرب في المؤتمر جاهزية الأخضر قبل مواجهة العراق.

وقال: «سندخل المباراة براحة تامة، لكننا نطمع في تحقيق الفوز والانتصار وإسعاد جماهيرنا، مشيرًا إلى أنه لن يبخل في أي لحظة عن تقديم الأفضل للأخضر، ويسعى رفقة زملائه اللاعبين إلى تقديم كل ما بوسعهم للظفر بالهدف المنشود».