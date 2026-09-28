الآسياد.. الشكاوى تتزايد بسبب سوء التنظيم

تزايدت الشكاوى من سوء الإدارة اللوجستية في دورة الألعاب الآسيوية في ناجويا، الإثنين.

أكد مراد جيهان قائد المنتخب الباكستاني للكرة الطائرة أن فريقه توجه إلى الملعب الخاطئ قبل مباراته في المجموعة الأولى أمام أوزبكستان.

ونشر جيهان، الذي بدا متجهمًا، منشورًا على تطبيق «إنستجرام» للتعبير عن ‌إحباطه مما ‌قال إنه «خطأ إداري آخر» في ‌الألعاب الآسيوية.

وذكر ⁠في مقطع مصور ⁠من داخل الحافلة قائلًا: «لدينا مباراة مهمة جدًا، لكن سائق الحافلة لا يعرف في أي صالة رياضية سنلعب».

وأضاف: «سلك طريقًا خاطئًا ووصل إلى صالة رياضية أخرى والوقت يداهمنا الآن. إنه وضح محرج». وتابع «لم ⁠نتوقع هذا من اليابان. ما كان ‌ينبغي أن يحدث ‌هذا».

ولم يرد منظمو الألعاب الآسيوية بعد ‌على طلب «رويترز» للتعليق.

وقال جيهان إن ‌هذا الانعطاف في الطريق حرم الفريق من الوقت الكافي لإجراء إحماء مناسب، ما أجبر اللاعبين على ارتداء ملابسهم الرياضية داخل الحافلة أثناء ‌سيرها.

وقال «إنه موقف مخيب للآمال حقًا. هذه ليست الحالة الوحيدة لسوء الإدارة ⁠التي ⁠يواجهها الرياضيون هنا»، مضيفًا أن الطعام لم يكن متاحًا دائمًا للرياضيين في مناطق تناول الطعام بعد فترات التدريب.

وتجاهلت باكستان هذا الارتباك بمجرد وصولها إلى صالة أوكازاكي تشو سوجو بارك الرياضية وحققت فوزها الثاني على التوالي بنتيجة 3ـ0 على أوزبكستان.

واعتذر المنظم الرئيس للألعاب، السبت، عن الأعطال اللوجستية واسعة النطاق موضحًا أن التدفق المتأخر لنحو 2000 رياضي ومسؤول إضافي من الفرق أربك التخطيط التشغيلي.