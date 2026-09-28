اتحاد الصحافة العربي ينظم دورة صناعة المحتوى

نظم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، الإثنين، في جدة البرنامج التدريبي الأول للصحافيين بعنوان «صناعة المحتوى» والمخصص للإعلام الرياضي الخليجي، تزامنًا مع منافسات بطولة كأس الخليج «خليجي 27» التي تحتضنها جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.

وشهدت فعاليات البرنامج التدريبي حضور جياني ميرلو، رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، إلى جانب الدكتور تركي العواد، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

وتولت تقديم المحاضرات العملية والنظرية الإعلامية ديما السائح والمدرب عبد الرحمن عمرون.

وشهد البرنامج محاضرة عن تحويل الخبر إلى محتوى رقمي والأسس لصناعة الفكرة الرياضية والبحث واستخراج الزوايا المناسبة فيها فضلًا عن تحويل الخبر إلى المحتوى الرقمي عبر كتابة الافتتاحية الجاذبة وبناء السكربت.

فيما شهدت الفعاليات محاضرة عن تحويل السكربت إلى الفيديو وأساسيات التصوير باستخدام الهاتف المحمول وإنتاج الفيديو القصير للمنصات الرقمية.

وقدم العواد شكره على هذا التجاوب الكبير من قبل المشاركين الذين تفاعلوا مع البرنامج التدريبي، وأشار إلى أن الاتحاد العربي يهدف إلى تدريب أكثر من 500 إعلامي من الجنسين في الوطن العربي.

كما قدم العواد الشكر للدكتور عادل الزهراني، وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق، على دعمه الدائم للاتحاد العربي، وقدم الشكر لأسرة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ممثلة في جبر الشايقي، رئيس الاتحاد، على جهودهم وحرصهم على إنجاح برامج الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

بدوره عبّر ميرلو عن سعادته بهذا المنتج الذي قدمه الاتحاد العربي والاتحاد السعودي، وأهاب بالمشاركين ضرورة التسلح بالمعرفة وأصول العمل الإعلامي.