أرنولد: الأخضر قوي وصعب أمام جماهيره

وصف الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، منافسه الأخضر بالصعب والقوي قبل مواجهة الطرفين في ختام دور المجموعات من بطولة «خليجي 27».

وقال أرنولد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون جدة ظهر الإثنين: «نواجه المنتخب السعودي بطرق محددة، وهو قادر على هزيمتنا، لكننا عملنا على التحضيرات المهمة، ونسعى لتحقيق الانتصار عليه».

وأضاف: «قمنا بتحليل المنتخب السعودي، أعرف جيدًا كيف يلعب عناصره، وسبق أن لعبنا ضد بعض في مواجهات سابقة، وندرك أن الضغط في المباراة سيكون علينا، لكن علينا أن نعمل على تقديم كل ما نملك، كون الأخضر يملك لاعبين مميزين، ومواجهتهم على أرضهم وبين جماهيرهم صعبة جدًا، لكننا عملنا على الجوانب الذهنية التي تخدمنا طوال الـ 90 دقيقة».

واختتم أرنولد حديثه وقال: «سعيد جدًا بأداء المنتخب العراقي، والمستوى الذي قدمه اللاعبون في مواجهتي عُمان والكويت، وأمام السعودية يجب أن نلعب بجدية لتحقيق نتيجة إيجابية».

من جانبه، قال إبراهيم بايش لاعب المنتخب العراقي إنهم طووا صفحة المواجهة الماضية التي تغلبوا فيها على الكويت، والآن يستعدون لختام دور المجموعات أمام الأخضر السعودي، بعد ضمان التأهل إلى نصف النهائي.

وأضاف: «الأخضر السعودي يعد واحدًا من أفضل المنتخبات في قارة آسيا، ويملك لاعبين كبارًا، لكن نسعى لتحقيق الصدارة وتقديم مواجهة جميلة تعكس قوة المنتخبين».

وتابع: «أعتز كثيرًا باللعب في بلدي الثاني السعودية، أهلها تملكهم الطيبة والأخلاق، وجميع زملائي اللاعبين جاهزون لخوض هذه المواجهة».

ووجه بايش رسالة إلى جماهير العراق وقال: «يجب دعم جميع اللاعبين، وسبق أن وعدنا المدرب بأن يكون المنتخب العراقي واحدًا من أفضل ثلاثة منتخبات في قارة آسيا».

وختم بايش حديثه قائلًا: «حقيقة قبل أي بطولة لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا جاهز لأي مركز يختاره المدرب لي داخل المستطيل الأخضر».