الذهبية الأولى

خطفت العداءة الإماراتية مريم كريم، الميدالية الذهبية الأولى لبلدها في دورة الألعاب الآسيوية 2026، بعد فوزها في سباق 400 م حواجز، الإثنين، ضمن منافسات ألعاب القوى في اليابان (الفرنسية) و(رويترز)