الرئيسية / الصورة .. قصة

الذهبية الأولى

2026.09.28 | 02:34 pm
خطفت العداءة الإماراتية مريم كريم، الميدالية الذهبية الأولى لبلدها في دورة الألعاب الآسيوية 2026، بعد فوزها في سباق 400 م حواجز، الإثنين، ضمن منافسات ألعاب القوى في اليابان (الفرنسية) و(رويترز)
الذهبية الأولى

الذهبية الأولى

الذهبية الأولى

الذهبية الأولى

الذهبية الأولى