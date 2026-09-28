الآسياد.. مريم تمنح الإمارات الذهبية الأولى

منحت العداءة مريم كريم، الإمارات ذهبيتها الأولى في دورة الألعاب الآسيوية 2026، بعد فوزها في سباق 400 متر حواجز، الإثنين، ضمن منافسات ألعاب القوى في اليابان.

وحسمت مريم السباق في آخر أربعين مترًا، وسجلت 54.31 ثانية، وحطمت الرقم السابق للألعاب، الذي كان مسجلًا باسم البحرينية كيمي أديكويا «54.45».

وتقدمت العداءة الإماراتية صاحبة الـ18 عامًا، على الكازاخستانية أديلينا زيمس «54.58 ثانية» والهندية فيثيا رامراج «54.75 ثانية».

وافتتحت الإمارات رصيدها من الميداليات في الدورة عن طريق سليمان عبد الرحمن، الذي توّج بالميدالية الفضية في نهائي سباق 400 م للرجال.