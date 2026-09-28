السكتيوي: ظروفنا صعبة ويجب هزيمة الكويت

أبدى المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العماني الأول لكرة القدم، عدم رضائه عن المواجهتين اللتين خاضهما في بطولة «خليجي 27» أمام العراق والسعودية، وذلك قبل ختام دور المجموعات أمام الكويت.

وقال السكتيوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق هيلتون جدة ظهر الإثنين: «في المواجهتين الماضيتين أمام العراق والسعودية، لم نكن راضين عن المستوى، وتحديدًا الهزيمة القاسية التي تعرضنا لها أمام السعودية، تحدثت مع اللاعبين بحديث عقلاني، بعد نهاية المباراة».

وأضاف: «أنا وصلت لتدريب منتخب عُمان من أجل تحقيق جميع الأهداف وليس لي أهداف شخصية، نعم واجهتنا ظروف مغايرة في هذه البطولة عن النسخة الماضية، لدينا إصابات متعددة، وهناك بعض اللاعبين لم يكونوا جاهزين للمشاركة في هذه البطولة».

وتابع: «بدأنا نسترجع الجوانب البدنية، لابد أن يكون اللاعبون جاهزون، لمواجهة الكويت المهمة، ويجب علينا تحقيق الانتصار».