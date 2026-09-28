باسم يرفع حصيلة قطر الذهبية

أحرز العداء القطري باسم حميدة، ذهبية سباق 400 م حواجز، الإثنين، في دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، المنظمة في اليابان.

وعوض حميدة، صاحب الـ26 عامًا، تأخره في الأمتار الأخيرة، وراء الياباني تايجو جوتو، ليسجل 47.82 ثانية، ويخطف الذهبية الثالثة لقطر في الألعاب الآسيوية النسخة الجارية.

وتقدم حميدة على جوتو «47.93 ثانية» والتايواني لين تشونج-وي «48.74 ثانية».

وأبعدت الإصابة العداء القطري الآخر عبد الرحمن سامبا أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وكانت قطر أحرزت ذهبيتين في الرماية عبر راشد العذبة «سكيت» وفريق السكيت للرجال.