الآسياد.. مخالفة الحذاء تسقط ذهبية ياسمينا

تعرضت الكازاخستانية ياسمينا توكسانباييفا، لخيبة أمل في دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026»، بعدما أُلغي فوزها في ماراثون المشي للسيدات الإثنين، وذلك بسبب مخالفة تتعلق بالمواصفات الفنية للحذاء.

ورُقّيت دانزينج تشوزونج إلى المركز الأول، وقادت ثنائية صينية في ناجويا أمام مواطنتها ما لي، وارتقت اليابانية يوكيكو أومينو إلى المركز الثالث، ونالت البرونزية.

واجتازت ياسمينا، صاحبة الـ21 عامًا، خط النهاية أولًا في ظروف ممطرة الأحد، مسجلة زمنًا بلغ 3:22:20 ساعات، لكن احتجاجًا قُدم بعد السباق أدى إلى تأخير النتيجة الرسمية لساعات.

وأُلغي زمن العداءة الكازاخستانية في نهاية المطاف، بموجب إحدى لوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى المتعلقة بالالتزام بقواعد الأحذية.

وبعد علمها بالقرار، شكرت ياسمينا فريقها، عبر منشور بثّته في حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «شكرًا لكل أبطالي الخارقين الذين ناضلوا من أجلي».