سوزا: الأزرق يحتاج تطويرا.. والدوري السعودي عالمي

طالب البرتغالي هيليو سوزا، مدرب المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، بالاستمرار في اللعب وعدم التراجع، ودراسة كل ما يحيط بالأزرق من مشاكل من أجل التطوير، وذلك قبل المواجهة الأخيرة أمام عُمان في بطولة «خليجي27».

وقال سوزا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون جدة ظهر الإثنين: «يجب أن نفكر كثيرًا بتطوير قدراتنا، أمام العراق، وعلى الرغم من الخسارة، إلا أن المنتخب الكويتي قدم مواجهة كبيرة، وخسرنا بهدف قاتل، لذا يجب أن نستمر في اللعب، ولا نفكر أن نتراجع، ولابد من دراسة كل ما يحيط بنا من مشاكل من أجل تطوير هذا المنتخب».

وأضاف: «أؤمن بإمكانات اللاعبين، البعض منهم لا يزال صغيرًا وينتظره مستقبل كبير، وأعذرهم في بعض الأحيان للضغوط التي تلقوها في بعض المباريات».

وامتدح سوزا الدوري السعودي وقال: «دوري روشن السعودي، يعد حاليًا واحدًا من أفضل 5 دوريات في العالم، ويملك لاعبين يلعبون في أوروبا، والفوارق بيننا كبيرة».

واختتم سوزا حديثه وقال: «أشكر الجمهور الكويتي على حضورهم منافسات هذه البطولة، نحن نحاول أن نطور من مستوانا، وكل شخص لديه أفكار، لا يوجد لدي مشاكل مع اللاعبين، واللاعب يوسف ناصر لاعب جيد، وأنا الوحيد من يختار التشكيلة».