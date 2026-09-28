جيسوس: المنتخب ليس مثل النادي يا رونالدو

أوضح جورجي جيسوس، مدرب المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، أن مجريات مباراة بلاده أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية لم تسمح بمشاركة الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد النصر، مبررًا بذلك قرار إبقائه على مقاعد البدلاء.

وحققت البرتغال انتصارًا ثمينًا على النرويج 2ـ1 جاءت عن طريق جواو فيليش وجونزالو راموس، وسجل هدف النرويج إيرلينج هالاند.

وكان جيسوس الذي سبق له العمل مع رونالدو في نادي النصر، قد اختار عدم إشراك النجم البالغ 41 عامًا، على الرغم من أنه كان قد أكد قبل المباراة أنه سيشارك، سواء أساسيًا أو من على مقاعد البدلاء.

وعند سؤاله عن توجه رونالدو مباشرة إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس دون تحية الجماهير عقب صافرة النهاية، قال المدرب إنه لم ينتبه إلى الأمر في البداية، وأنه لا يستطيع معرفة سبب تصرف اللاعب قبل الحديث معه.

وأردف «لم أنتبه إلى ذلك. علمت بالأمر بعد المباراة، بعدما وُجّهت إليّ عدة أسئلة بشأنه. وحده يستطيع الإجابة عن السبب»..وأضاف «بالطبع، سأتحدث معه. المنتخب ليس مثل النادي. لكنني لا أستطيع أن أحدد ما كان يدور في ذهنه، سأعرف ذلك بعد أن أتحدث معه».

وذكر المدرب البرتغالي أن قرار عدم الدفع برونالدو لم يكن مرتبطًا بحالته البدنية، مؤكدًا أن اللاعب كان جاهزًا للمشاركة، وأن الأمر كان قرارًا فنيًا فرضته مجريات اللقاء.

وقال «لم يدخل. كنت أفكر في إشراكه، ربما لمدة نصف ساعة، لكن المباراة بدأت تفرض أمورًا أخرى. شعرت أن الوقت لم يكن مناسبًا لإدخاله».

وأضاف: «كنت قد اتفقت معه بالفعل على أن يشارك في آخر نصف ساعة، وقلت له سأدفع بك إلى المباراة، لكن مجريات المواجهة لم تكن تطلب ذلك. كان جونزالو راموس يقدم أداءً جيدًا، وسجل هدفًا، كما أُلغي له هدف آخر، وشعرت أن الوقت لم يكن مناسبًا لإخراجه.ومع مرور الوقت، لم تعد اللحظة مناسبة لدخول كريستيانو، بل أصبح الأهم إشراك لاعب يساعد على ضمان توازن الفريق والنتيجة».

وشدد جيسوس على أن رونالدو كان في حالة بدنية تسمح له باللعب، قائلًا «لم يكن الأمر يتعلق بحمايته بدنيًا، لأنه كان في حالة تسمح له باللعب للمدة التي أريدها».

ويواجه المنتخب البرتغالي نظيره الدنماركي في 1 أكتوبر، حيث ألمح جيسوس إلى إمكانية عودة رونالدو للمشاركة.