مدرب صن داونز: هزمت الأهلي بعبارة واحدة

صنع البرتغالي ميجيل كاردوزو، مدرب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم، فارقًا واضحًا منذ توليه المهمة، وقاد فريقه إلى لقب دوري أبطال إفريقيا في موسمه الأول، قبل أن يواصل حضوره القاري والدولي ويطيح بالأهلي السعودي في كأس القارات.

وفي حواره مع «الرياضية»، يكشف كاردوزو كواليس الانتصار على الأهلي، وما دار بينه وبين لاعبيه بين الشوطين، ويفسر عبارته المثيرة عقب المباراة: «احترموا المباراة وليس المنافس»، كما يتحدث عن الفوارق المالية بين الناديين، ونظرته إلى خبرات نجوم الأهلي، إضافة إلى رأيه في التطور الكبير الذي يشهده الدوري السعودي ومتابعته منافساته.

01

بعد تجاوز الأهلي والتقدم خطوة جديدة.. ماذا يعني لكم هذا الانتصار؟

كان انتصارًا مهمًا للغاية خاصة أنها بطولة دولية ونحن نمثل فيها جنوب إفريقيا والقارة السمراء بأكملها أمام فريق تخطى أوكلاند وأصبح يمثل آسيا وأوقيانوسيا وكان لدينا طموح عبور تلك الخطوة أمام الأهلي السعودي من أجل مواجهة بطل الأمريكيتين، إنه انتصار مهم بعدما حسمنا دوري أبطال إفريقيا وتخطينا مباراة في الإنتركونتيننتال.

02

بين شوطي المباراة كان الأهلي لا يزال حاضرًا في المواجهة.. بماذا خاطبت لاعبيك داخل غرفة الملابس؟

قلت لهم: عليكم أن تقدموا أفضل ما لديكم في كرة القدم، وأن تلعبوا بروح عالية وبأقصى طاقة ممكنة، وأن نتحرك كوحدة واحدة من أجل تخطي منافس صعب للغاية.

03

غادر الأهلي ماتياس يايسله وفرانك كيسيه ورياض محرز.. إلى أي حد خدم ذلك حساباتكم قبل المباراة؟

لم أتعامل مع الأهلي السعودي على أنه الفريق الأضعف، لأنه يضم لاعبين أقوياء، وتعاقد مع صفقات جديدة ويتملك ميزانية أعلى منا وهو من أقوى الفرق السعودية.

04

عند دراسة الأهلي فنيًا.. من كان مصدر الخطورة الأكبر بالنسبة إليك؟

لم نحلله على مستوى لاعب واحد أو اثنين، بل تعاملنا معه كفريق متكامل.. فكرتنا كانت أنه عندما نمتلك الكرة، فإننا نحرم المنافس من صناعة الفرص. لذلك كان علينا الاحتفاظ بها في النصف الأمامي بعيدًا عن منطقة جزائنا.. كانت هناك بعض المساحات في دفاعنا، لكن وصول نسبة استحواذنا إلى 68 في المئة مقابل 32 في المئة للأهلي منحنا أفضلية واضحة، وساعدنا على تقليل خطورة لاعبيه على مرمانا.

05

قلت للاعبيك عقب المباراة: «احترموا المباراة وليس المنافس».. ماذا كنت تقصد تحديدًا بهذه العبارة؟

شعرت خلال الشوط الأول بأن بعض لاعبي فريقي يفكرون في الفوارق المادية بين الناديين، وأننا نواجه فريقًا مليئًا بالنجوم وأصحاب الأسماء الكبيرة.. لكننا نعلم في الوقت ذاته أننا فريق قوي ونمتلك لاعبين مميزين.. أردت فقط تحرير طاقات اللاعبين وإبعادهم عن التفكير في أسماء المنافس.. لهذا قلت لهم: احترموا المباراة، وليس الأشخاص أو الأسماء. أردت أن أرى صن داونز يظهر بصورة أقوى داخل الملعب، وأن نحاول فرض تفوقنا على المنافس.

06

لو انتقلت المواجهة إلى السعودية وأمام جماهير الأهلي.. هل كانت المعطيات ستختلف؟

صن داونز لعب مباريات في أماكن كثيرة حول العالم.. شاركنا في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة وسط ظروف جوية صعبة ورطوبة مرتفعة للغاية، ومع ذلك قدمنا مباريات جيدة، وتعادلنا مع فلومينينسي، وخسرنا بفارق هدف أمام بوروسيا دورتموند.. وخضنا أيضًا مواجهات خارج أرضنا في دول عدة خلال دوري أبطال إفريقيا، ونجحنا في تحقيق اللقب ورفع الكأس في المغرب.. بالتأكيد اللعب خارج ملعبك يختلف، لكنني أؤمن بأننا قادرون على مواجهة أي فريق. علينا فقط أن نظهر قدراتنا وطموحاتنا، وأن نقاتل بالقوة والروح نفسها، لأنها أحد أهم أسلحتنا.

07

برأيك.. أين حُسمت المواجهة لمصلحة صن داونز؟

كان واضحًا أننا احترمنا المباراة، وكانت لدينا رغبة كبيرة في إسعاد جماهيرنا، إضافة إلى شعورنا بمسؤولية تمثيل القارة الإفريقية ورغبتنا في مواصلة المشوار والظهور على المستوى العالمي.. اللاعبون أظهروا قوة شخصياتهم وإمكاناتهم، وكان لديهم وعي تكتيكي جيد وقدرة على قراءة المباراة وتنفيذ المتطلبات أمام الأهلي.. كل هذه العوامل جعلتنا فريقًا قويًا وقادرًا على منافسة الأندية الكبرى.

08

مدرب الأهلي رأى أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة.. ماذا تقول الأرقام بالنسبة إليك؟

عندما نراجع إحصاءات المباراة، وننظر إلى الفريق الأكثر استحواذًا والأكثر صناعة للخطورة والتسديد على المرمى، سنجد أن صن داونز كان متفوقًا بصورة واضحة.. حتى ميندي تحدث بعد المباراة عن قوة المواجهة وصعوبة المنافس الذي واجهه.. حاولنا أن نقدم أفضل ما لدينا بكل تواضع واحترام للأهلي، مع الإيمان في الوقت ذاته بقدرتنا على المنافسة.. بالتأكيد كانت هناك أشياء نفذناها جيدًا، وأخرى ارتكبنا خلالها أخطاء، لكن عندما تواجه فريقًا بحجم الأهلي السعودي، فإنك تعرف أنه يستطيع استغلال أي خطأ وتحويله إلى هدف بسبب الجودة الفردية الكبيرة التي يمتلكها لاعبوه.. لهذا حاولنا الاعتماد على الاستحواذ والتحكم بالكرة، والحمد لله نجحنا في ذلك.

09

قبل اللقاء.. على أي أساس بنيت قراءتك للأهلي، نتائجه الحالية أم ثقله القاري وخبرته في البطولات؟

الأهلي فريق كبير وسيبقى كذلك.. لم نعتمد على جانب واحد، بل تابعنا الفريق السعودي بدقة.. نعلم أنه غيّر مدربه ويحاول تقديم أفضل ما لديه في المنافسات المحلية، والمدرب الموجود معه جيد للغاية، كما أن الفريق يتطور ويتأقلم معه بصورة مستمرة.. أنا متأكد أننا سنرى بنهاية الموسم ما يؤكد مدى قوة الأهلي.. بالنسبة إلينا حاولنا تحديد نقاط قوته والعمل على إيقافها، وفي المقابل درسنا نقاط الضعف التي يمكن استغلالها. بذلنا أقصى ما لدينا، وحارب اللاعبون داخل الملعب حتى نتمكن من الفوز.

10

خبرات لاعبي الأهلي في الدوريات الأوروبية الكبرى أثارت قلق عدد من نجوم صن داونز السابقين.. كيف ألغيت هذا الفارق ذهنيًا؟

الأهلي يمتلك لاعبين أصحاب خبرة كبيرة، لكننا أيضًا نملك في هذه المرحلة 13 لاعبًا في منتخب جنوب إفريقيا، وبالتالي لدى لاعبينا خبرات دولية جيدة.. كما قضينا فترة الإعداد في أوروبا، وخضنا مباريات تجريبية أمام فرق أوروبية ودولية، ولاعبونا قادرون على تمثيل النادي على المستوى الدولي.. تأهلنا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا موسمين متتاليين، وقبل ذلك وصل الفريق إلى نصف النهائي موسمين متتاليين، كما حقق لقب النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.. هؤلاء اللاعبون شاركوا أيضًا في كأس العالم للأندية، وبعضهم خاض كأس العالم 2026، وبالتالي يعرفون طبيعة اللعب في المباريات الدولية الكبيرة.. نحن لا نرى أنفسنا أفضل من أي منافس، لكننا نحاول المنافسة داخل الملعب وإظهار جودة صن داونز وطريقة لعبه.. والأمر ذاته ينطبق على الجهاز الفني، فأنا عملت في فرنسا وإسبانيا واليونان وأوكرانيا وتونس وصولًا إلى جنوب إفريقيا، وخضت تجارب مختلفة. نريد فقط القيام بعملنا، واحترام اللعبة، وتقديم كرة قدم جميلة والاستمتاع بها، ورفع اسم النادي دوليًا.

11

الدوري السعودي يعيش مرحلة مختلفة من حيث الاستثمارات واستقطاب النجوم.. كيف تنظر إلى مكانته حاليًا؟

نعلم أن دوريات منطقة الخليج تتطور بصورة كبيرة، وهذا واضح جدًا في السعودية التي وضعت نفسها في مكانة متقدمة عالميًا.. هناك أيضًا الإمارات وقطر والبحرين، والجميع يعمل على التطور عبر استقطاب اللاعبين الدوليين والمدربين الكبار، إلى جانب الاستثمار في الملاعب والبنية التحتية والأدوات.. ما يحدث في السعودية على مستوى الاستثمار كبير جدًا، وحتى في دوري الدرجة الثانية تجد أندية قوية ولديها إمكانات مالية وتستقطب لاعبين من أنحاء مختلفة من العالم.. لذلك أرى أن مستوى كرة القدم السعودية أصبح مرتفعًا للغاية.

12

وماذا عن متابعتك الشخصية للمنافسات السعودية؟

أتابعها بالتأكيد. هناك عدد من اللاعبين والمدربين البرتغاليين الذين عملوا ويعملون في الكرة السعودية، ولدينا أسماء معروفة مثل جورجي جيسوس الذي حقق الدوري مع النصر، إضافة إلى كريستيانو رونالدو الذي منح البطولة حضورًا ورونقًا عالميًا.. نتابع المباريات الكبيرة التي يكون طرفًا فيها النصر والأهلي والهلال، وهناك أيضًا أندية أخرى تتطور بسرعة كبيرة.. لا أستطيع القول إنني أتابع جميع المباريات بانتظام، لكننا نشاهد عددًا جيدًا من مواجهات الدوري السعودي، خاصة أن البطولة أصبحت منقولة إلى مناطق كثيرة حول العالم.