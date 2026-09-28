نهائي خليجي في يد الآسياد

يواجه المنتخب القطري الأول لكرة اليد، نظيره البحريني، على ذهبية كرة اليد للرجال، في دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026» في اليابان، بعد فوز الأول على كوريا الجنوبية بنتيجة 32ـ30، وتفوق الثاني على اليابان المضيفة، 35ـ31، في الدور نصف النهائي.

ولا يُعد بلوغ الفريقين الخليجيين إلى النهائي مُفاجئًا، إذ تخوض البحرين المسابقة وهي بطلة آسيا، اللقب الذي أحرزته مطلع العام الجاري في الكويت بفوزها على قطر ذاتها في النهائي 29ـ26، بعد التمديد.

وتُوّج «العنابي» بلقب النسخ الثلاث الماضية من «الآسياد» في 2014 و2018 و2022، ويبحث عن لقب رابع تواليًا ضمن المسابقة التي أُدرجت للمرة الأولى في الألعاب 1982.

ويأمل المنتخب البحريني في إحراز أول ميدالية ذهبية له على الإطلاق في منافسات كرة اليد للرجال، بدورة الألعاب الآسيوية، بعد أن حل وصيفًا في النسختين الماضيتين، وثالثًا في نسخة 2014.

ونجح المنتخب البحريني في إنهاء دور المجموعات بأربعة انتصارات بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على كل من الكويت، وكازاخستان، وإيران وكوريا الجنوبية، ليتربع على رأس المجموعة الثانية، قبل أن يهزم هونج كونج في ربع النهائي.

أما قطر فلا تزال أيضًا من دون خسارة بعد فوزها بمبارياتها الأربع على حساب هونج كونج، والصين، واليابان قبل أن تطيح بإيران من ربع النهائي.

وجاءت مباراتا الدور نصف النهائي متقاربتين في مجرياتهما، إذ نجح المنتخب البحريني في حسم المواجهة خلال الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 16ـ16، مستفيدًا من الثنائي محمد محمد الذي سجل 8 أهداف، وحسن مدن، صاحب 7 أهداف.

وفي الثانية، أظهر القطريون خبرتهم في اللحظات الأخيرة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 16ـ16، بقيادة حمد مدادي، قائد الفريق، صاحب الأهداف الثمانية.

وتُجرى المباراة النهائية على ذهبية كرة اليد للرجال في الآسياد، الثلاثاء.