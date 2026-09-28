كيتي: حققت أحلامي واعتزلت

أعلن الاتحاد البريطاني للدراجات، الإثنين، ​اعتزال كيتي مارشانت، الحائزة على ميدالية ذهبية أولمبية في رياضة الدراجات.

وقالت كيتي، صاحبة الـ33 عامًا، في بيان صحافي بثه موقع اتحاد الدراجات الرسمي: «تحققت أحلامي، وأشعر أنني محظوظة للغاية، لأن هذه ⁠كانت ⁠حياتي على مدار الثلاثة عشر عامًا الماضية».

وأضافت الدراجة البريطانية: «حظيت بشرف العمل مع بعض من أروع الأشخاص وكونت صداقات تدوم مدى الحياة، وعلى الرغم من أنني أنهي هذه الحقبة الرائعة، فإنني ​متحمسة حقًا للتعامل ​مع ما هو قادم مستقبلًا».

وسجل الثلاثي المكون من كيتي، وصوفي ‌كابويل، وإيما ‌فينوكين، ​رقمًا ⁠قياسيًا ​عالميًا في ⁠أولمبياد باريس 2024، وحقق الفوز بالميدالية الذهبية لبريطانيا في سباق السرعة لفرق السيدات.

وفازت كيتي بميدالية برونزية ⁠في سباق السرعة، ‌خلال مشاركتها ‌الأولمبية الأولى في ​ريو ‌2016، وحققت لقب ‌الفرق في بطولة العالم 2024.