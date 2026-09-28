كيتي: حققت أحلامي واعتزلت
أعلن الاتحاد البريطاني للدراجات، الإثنين، اعتزال كيتي مارشانت، الحائزة على ميدالية ذهبية أولمبية في رياضة الدراجات.
وقالت كيتي، صاحبة الـ33 عامًا، في بيان صحافي بثه موقع اتحاد الدراجات الرسمي: «تحققت أحلامي، وأشعر أنني محظوظة للغاية، لأن هذه كانت حياتي على مدار الثلاثة عشر عامًا الماضية».
وأضافت الدراجة البريطانية: «حظيت بشرف العمل مع بعض من أروع الأشخاص وكونت صداقات تدوم مدى الحياة، وعلى الرغم من أنني أنهي هذه الحقبة الرائعة، فإنني متحمسة حقًا للتعامل مع ما هو قادم مستقبلًا».
وسجل الثلاثي المكون من كيتي، وصوفي كابويل، وإيما فينوكين، رقمًا قياسيًا عالميًا في أولمبياد باريس 2024، وحقق الفوز بالميدالية الذهبية لبريطانيا في سباق السرعة لفرق السيدات.
وفازت كيتي بميدالية برونزية في سباق السرعة، خلال مشاركتها الأولمبية الأولى في ريو 2016، وحققت لقب الفرق في بطولة العالم 2024.