الأمطار تعطّل الألعاب الآسيوية

واجه منظمو دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026»، الإثنين، عددًا من المشاكل المتعلقة بجدول المنافسات، إذ تسبب استمرار هطول الأمطار في تعطيل عدة منافسات، أبرزها، التنس، وركوب الأمواج والكريكيت، من بين الرياضات التي تأثرت بسوء الأحوال الجوية في اليوم التاسع من المنافسات.

وألغيت مباراتا دور الثمانية للرجال في الكريكيت بين باكستان وهونج كونج، وبين الهند وأفغانستان، بعد أن غمرت المياه ملعب كوروجي الرياضي، في ضواحي ناجويا.

ونظرًا لعدم وجود خطة طوارئ في الجدول الزمني، تأهلت باكستان والهند إلى قبل النهائي بفضل ترتيبهما الأعلى في ‌التصنيف، وكان ذلك ‌بمثابة ضربة موجعة لأفغانستان، التي شهدت ​ذهاب الميدالية ‌الذهبية ⁠إلى الهند، ​بسبب ⁠قاعدة التصنيف قبل ثلاثة أعوام، عندما ألغي نهائي دورة ألعاب هانجتشو، بسبب الأمطار.

وقال محمد أكرم لاعب أفغانستان: «بدأ هطول الأمطار، لذا كان حظنا عاثرًا، كنا سنكون سعداء بلعب مباراة هنا أمام الهند، فلاعبونا في أفضل حالاتهم، لكن للأسف، أفسدت الحالة الجوية كل شيء».

وضرب الإعصار القوي سوريجاي إقليم أوكيناوا في جنوب اليابان، الإثنين، ومن المتوقع أن يتحرك باتجاه ⁠الشمال الشرقي نحو وسط اليابان ومنطقة طوكيو بحلول ‌منتصف الأسبوع الجاري، ما يزيد من احتمال ‌أن تؤدي الرياح القوية والأمطار الغزيرة إلى ​مزيد من التعطيل للألعاب.

وكان الإعصار ‌دوجوان قد ضرب الألعاب في أوائل الأسبوع الأول ما تسبب في ‌تعليق منافسات الفروسية في طوكيو، على الرغم من أن معظم المنافسات لم تتأثر.

وتُلعب منافسات الألعاب القارية بشكل أساسي في مدينة ناجويا وإقليم آيتشي لكن طوكيو تستضيف أيضًا منافسات الغطس، بينما تُنظم مباريات كرة القدم في أوساكا.