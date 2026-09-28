مانشيني: لا علاقة لي بعقد السيتي المزدوج

أوضح الإيطالي روبيرتو مانشيني، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم أن مزاعم انتهاكات مانشستر سيتي الإنجليزي المالية، المرتبطة بالزمن الذي كان يقود فيه النادي، لا تعنيه وفق موقع «Calcio Mercato» الإيطالي.

وقال مانشيني: «لا أعتقد أن مانشستر سيتي قد حكم عليهم بالذنب، بل على العكس.. لكنها مشكلة لا تقلقني، وهي ليست شيئًا جديدًا».

وتابع مدرب المنتخب السعودي سابقًا: «مسألة العقد المزدوج، لا علاقة لي به، بل هي مسألة متعلقة بالنادي».

وأفادت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، بوجود دفعات مالية عن طريق طرف ثالث، في عقد روبيرتو مانشيني الذي وقعه مع السيتي، يتقاضى فيه أكثر من ضعف الراتب الذي تقاضاه مع قطب مدينة مانشستر السماوي.

ويتضمن العقد، جانبًا استشاريًا، وفق المصدر ذاته، يقضي بتقاضي مانشيني 2.03 مليون يورو، للقيام بأدوار استشارية لنادي مانشستر سيتي.