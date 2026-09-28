لاتسيو يعلن رحيل باتريسيو إلى الاتفاق

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، الإثنين، انتقال الإسباني باتريسيو جابارون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم إلى الاتفاق الإماراتي.

وأوضح النادي الإيطالي عبر موقعه على الإنترنت ‌أن انتقال اللاعب ‌سيكون دائمًا، ‌ولم ⁠يذكر تفاصيل بشأن قيمة ⁠الصفقة أو مدتها.

ويأتي رحيل اللاعب الإسباني «33 عامًا» بعد مسيرة استمرت 11 عامًا مع الفريق الإيطالي.

وقال في ⁠رسالة مصورة لجماهير ‌لاتسيو ‌ عبر منصة «إكس»: «جئت إلى هنا ‌صبيًا والآن أغادر رجلًا. ‌فزنا وخسرنا وعانينا واحتفلنا، لكن ما سأحمله معي حقًا هو حبكم».

ويحتل لاتسيو ‌المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطها ⁠جمعها ⁠من خمس مباريات، بينما يتصدر روما المسابقة يليه إنتر ميلان بفارق الأهداف.

وينافس الاتفاق في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، التي تلي دوري المحترفين، ويتذيل ترتيب المسابقة بنقطة واحدة من خمس مباريات.