وينفريد تُطوّق عنقها بالذهبية الثالثة

أحرزت النجمة البحرينية وينفريد يافي، ذهبيتها الثالثة في دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026» في اليابان، بعد فوزها الإثنين، في سباق 5 آلاف متر للسيدات.

وقطعت وينفريد المسابقة بزمن 15:10:18 دقيقة، متقدمة على اليابانية نوزومي تاناكا «15:11:65» والهندية بارول تشودهاري «15:14:61».

وانتزعت العداءة البحرينية ثالث ميدالية ذهبية لها حتى الأن في منافسات الآسياد الجارية، بعد تتويجها في سباقي 10 آلاف متر، و3 آلاف متر موانع.

وتُعدّ وينفريد، صاحبة الـ26 عامًا، المولودة في كينيا، من أبرز العداءات عالميًا، إذ تحمل في رصيدها ذهبية أولمبياد باريس 2024، وذهبية مونديال بودابست 2023، في سباق 3 آلاف متر موانع.

ورفعت وينفريد رصيد البحرين إلى 9 ذهبيات، وفضيتين، وثلاث برونزيات، في المركز السابع في الترتيب العام الذي تتصدره الصين مع 129 ذهبية بفارق شاسع عن اليابان المضيفة «41».