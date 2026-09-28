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استعداد «الأسود الثلاثة»

2026.09.28 | 04:05 pm
انتظم لاعبو المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة التشيك، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية (الفرنسية) و(رويترز)
استعداد «الأسود الثلاثة»

استعداد «الأسود الثلاثة»

استعداد «الأسود الثلاثة»

استعداد «الأسود الثلاثة»