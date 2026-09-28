استعداد «الأسود الثلاثة»

انتظم لاعبو المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة التشيك، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية (الفرنسية) و(رويترز)