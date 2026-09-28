النصر.. آنج يطلب سلام ويواجه الأنوار

استدعى الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، 8 لاعبين من قائمة تحت 21 عامًا، بينهم التونسي ياسين سلام، للمشاركة في التدريبات بدءًا من الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الاستدعاء شمل أيضًا خالد الدوسري، سلطان الماص، يوسف الطحان، عبد الرحمن العنزي، سعد حقوي، عواد أمان، وعبد الهادي العلوان، بهدف تعويض النقص جراء انضمام الدوليين إلى منتخبات بلدانهم، إضافة إلى ملازمة البعض عيادة النادي.

وكانت إدارة القطب العاصمي وقعت مع التونسي سلام «19 عامًا» الذي يجيد اللعب في مركز الظهير والوسط الأيسر، قبل إغلاق فترة الانتقالات الخاصة بفئة تحت 21 عامًا، لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وفي شأن متصل، يخوض القطب العاصمي مواجهة تجريبية 3 أكتوبر المقبل، أمام الأنوار «درجة أولى»، على ملعب «دار النصر» في الرياض، خلال فترة التوقف الجارية نظير مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27».

ويواجه النصر بعد استئناف مباريات دوري روشن السعودي، نظيره الدرعية 9 من الشهر المقبل، إذ يحتل الفريق المرتبة الثالثة بـ16 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر الهلال بفارق نقطتين.