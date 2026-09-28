لعبة رونالدو وميسي تسجل الظهور الأول في الآسياد

سجّلت رياضة البادل، التي يمارسها البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، وكارلوس ألكاراز، نجم التنس، ظهورها الأول، الإثنين، في دورة الألعاب الآسيوية «ناجويا 2026»، فيما يأمل محبوها أن تصبح أقرب إلى نيل مكان في الألعاب الأولمبية مستقبلًا.

وتُعد البادل، وهي مزيج بين التنس والإسكواش، وتُلعب في ملاعب تحيط بها جدران زجاجية، رياضة يمارسها نحو 38 مليون شخصًا، وتطمح إلى أن تصبح من الرياضات العالمية الكبرى.

وخطت هذه الرياضة خطوة أخرى نحو هذا الهدف في دورة الألعاب الآسيوية في ناجويا 2026، بعدما أُدرجت ضمن برنامج الميداليات، في أكبر حدث رياضي على مستوى القارة.

وبعد فوزها في مباراتها الافتتاحية إلى جانب شريكتها في الزوجي دانا أباد، قالت اللاعبة الفلبينية جوشيا مالازارتي: «تحظى البادل بشعبية كبيرة في أوروبا، وبدأت للتو هُنا، لذلك نحن سعداء بإضافتها».

نشأت البادل في أمريكا اللاتينية، وشهدت انتشارًا كبيرًا خلال العقد الماضي، ولا سيما في أوروبا.

وأكد مسؤولون في رياضة البادل أن هذه الرياضة تُمارس في 170 دولة وإقليمًا، مع وجود 85 ألف ملعب حول العالم.

ولا تزال البادل غير معروفة نسبيًا في اليابان، الدولة المضيفة للألعاب، وأثارت فضول بعض الحاضرين في مركز هيجاشي الرياضي المتواضع، وكان الدخول إلى المنافسات مجانيًا.

كانت الأجواء الهادئة في ناجويا بعيدة تمامًا عن شعبية البادل في مناطق أخرى من العالم، فالرياضة تمتلك جولة احترافية، كما أن بطولة نُظمت سبتمبر الجاري، على ملاعب رولان جاروس للتنس في باريس استقطبت أكثر من 80 ألف متفرج.

وأسهمت مجموعة من نجوم الرياضة الممارسين للبادل، بينهم أيقونتا كرة القدم البرتغالي رونالدو، والأرجنتيني ميسي، والهولندي ماكس فيرستابن، سائق الفورمولا 1، في تعزيز شعبيتها.

وسبق للبادل أن ظهرت في دورة الألعاب الأوروبية، وأشارت دوناتيلا دل جاوديو، المسؤولة في الاتحاد الدولي للبادل، إلى أن الهدف المقبل هو الألعاب الأولمبية، متابعة: «نعمل بجد لتحقيق ذلك قريبًا، نحتاج فقط إلى التحلي بالصبر والاجتهاد واحترام الجدول الزمني الأولمبي».

وتُلعب البادل عادة بنظام الزوجي، وتستخدم مضارب صلبة بدلًا من المضارب المشدودة بالأوتار، وملاعبها أصغر بكثير من ملاعب التنس ومحاطة بجدران زجاجية يمكن استخدام ارتداد الكرة عنها بطريقة تشبه الإسكواش.