الأهلي يستعجل بديل بيدرو وهوساوي

فتحت إدارة شركة النادي الأهلي باب التفاوض مع أكثر من اسم، بهدف تولي منصب المدير الرياضي لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي روي بيدرو، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن أحمد الشنقيطي، رئيس اللجنة التنفيذية، والفرنسي فابريس بوكيه، الرئيس التنفيذي للنادي، يسعيان إلى أنهاء هذا الملف في أسرع وقت.

وكانت «الرياضية» ذكرت الأحد، عبر حساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس»، أن أسامة هوساوي، الذي حل مكان بيدرو، استقال من منصبه في ظل تباين وجهات النظر مع إدارة النادي حول عدد من الملفات المرتبطة بالفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت «الرياضية» في الرابع من سبتمبر الجاري أن إدارة النادي الغربي قررت إقالة روي بيدرو، المدير الرياضي، من منصبه، وتكليف أسامة هوساوي بتولي مهامه خلال الفترة المقبلة.

وتعاقدت شركة النادي الأهلي في الثاني من أكتوبر 2025، مع روي بيدرو، وعينته مديرًا رياضيًّا قادمًا من بنفيكا البرتغالي.