«سڤن» تفتتح أول تجربة «فورمولا إي كارتينج»

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية «سڤن»، المملوكة بالكامل لشركة «القدية» للاستثمار، افتتاح تجربة «فورمولا إي كارتينج» في وجهة «سڤن أبها»، بالشراكة مع «أي بي بي فورمولا إي»، لتكون أول تجربة كارتينج تحمل اسم «فورمولا إي» على مستوى العالم.

وتقدم التجربة حلبة «كارتينج» كهربائية تفاعلية تجمع روح المنافسة والحماس والتفاعل، وتمنح العائلات وعشاق رياضة السيارات فرصة لخوض تجربة مستوحاة من أجواء البطولة.

وتمتد الحلبة الداخلية المغلقة على مسافة 428 مترًا، وتضم عددًا من سيارات «الكارتينج» الكهربائية المخصصة للبالغين والصغار إلى جانب سيارات ثنائية المقاعد، بما يتيح للزوار اختيار التجربة التي تناسب أعمارهم ومستوياتهم. كما توظف التجربة تقنيات الإضاءة والمؤثرات البصرية والعناصر التفاعلية لإضفاء أجواء تحاكي روح سباقات «فورمولا إي».

وتضم التجربة مساحات وعناصر تفاعلية ومعروضات تستعرض عالم «فورمولا إي» وأبرز سائقيها والابتكارات التي أسهمت في تطور سباقات السيارات الكهربائية، إلى جانب تسليط الضوء على الاستدامة بوصفها إحدى الركائز الأساسية للبطولة. ويمنح هذا التكامل الزوار فرصة للتعرف عن قرب على عالم «فورمولا إي»، والاستمتاع بتجربة تجمع بين السباق والترفيه والتفاعل.

وتُعد «سڤن أبها» المحطة الأولى ضمن أربع وجهات تابعة للشركة ستضم تجربة «فورمولا إي كارتينج» في السعودية، على أن تتبعها وجهات «سڤن» في حي الحمراء بمدينة الرياض والدمام والخرج، في إطار الشراكة بين «سڤن» و«فورمولا إي».

وأكد عصام الجبير، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة مشاريع الترفيه السعودية «سڤن»، أن افتتاح أول تجربة «فورمولا إي كارتينج» على مستوى العالم في «سڤن أبها» يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة لتقديم تجارب ترفيهية نوعية ومتاحة لمختلف فئات المجتمع.

وقال: «من خلال هذه الشراكة نتيح للعائلات وعشاق رياضة السيارات فرصة خوض تجربة تفاعلية تجمع بين الحماس والتقنية، وتسهم في إثراء خيارات الترفيه وتعزيز جودة الحياة في منطقة عسير، ونأمل أن تسهم هذه الحلبات في اكتشاف وتنمية المواهب السعودية، وأن نرى مستقبلًا سائقًا سعوديًا ينافس في بطولة فورمولا إي».

من جانبه، قال جيف دودز، الرئيس التنفيذي لـ«فورمولا إي»: «يسعدنا التعاون مع سڤن لإطلاق أول تجربة فورمولا إي كارتينج في العالم، ونتطلع من خلال طبيعتها التفاعلية إلى تعريف مزيد من الزوار بسباقات فورمولا إي، وتوسيع قاعدة متابعي هذه الرياضة في المنطقة خلال الأعوام المقبلة».