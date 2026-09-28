بثنائية كوريا.. نونيز يستعيد ذاكرة الأهداف الدولية

أنهى الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الدرعية الأول لكرة القدم، صيامه الطويل عن الأهداف الدولية، محرزًا اثنين أمام كوريا الجنوبية، مساء الإثنين في سول، أسهما في فوز منتخب بلاده 4ـ1.

وتواجه المنتخبان في مباراة تجريبية، استغلالًا لفترة توقف الدوريات، وفاز أوروجواي بالأربعة على صاحب الأرض الذي اكتفى بهدف.

وأحرز نونيز، البالغ من العمر 27 عامًا، الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين 13 و62، ليكتب اسمه بين أصحاب الأهداف الدولية للمرة الأولى منذ أحرز هدفًا أمام بوليفيا، في بطولة كوبا أمريكا، خلال شهر يونيو 2024، قبل عامين وثلاثة أشهر.

وأضاف جيورجيان دي أراسكايتا، لاعب الوسط، الهدف الثاني في الدقيقة 27. وبالخطأ، سجّل المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي في مرمى منتخب بلاده، عند الدقيقة 43.

وبعد استقبال أربعة أهداف، أحرز الجناح لي كانج إن الهدف الكوري الوحيد في الدقيقة 80.

وبين مباراتي بوليفيا وكوريا الجنوبية، لعِب نونيز 17 مباراة مع المنتخب دون إحراز أي هدف.

ومطلع الموسم الجاري، انتقل المهاجم الأوروجوياني إلى الدرعية، قادمًا بصيغة الإعارة من الهلال حتى نهاية الموسم الجاري.