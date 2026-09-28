كأس عبد الله الفيصل.. هنوف عذبه تحطم الرقم القياسي

حققت الفرس «هنوف عذبه»، من إنتاج عذبه للسباقات والعائدة ملكيتها للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، كأس الأمير عبد الله الفيصل «فئة ثالثة G3» للخيل العربية الأصيلة، على ميدان الملك خالد في الطائف.

وفرضت «هنوف عذبه» تفوقها في السباق الممتد لمسافة 2000 متر، بعدما حسمت المركز الأول بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن أقرب منافسيها، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 2:29.17 دقيقة للخيل العربية الأصيلة على المسافة ذاتها في ميدان الملك خالد.

ويعد التتويج الانتصار الثاني لـ«هنوف عذبه» في سجلها السباقي، وجاء الفوزان ضمن سباقات الفئة الثالثة دوليًا، فيما تزامن إنجازها الأخير مع ترقية كأس الأمير عبد الله الفيصل من سباق مصنف «Listed» إلى الفئة الثالثة دوليًا «G3».