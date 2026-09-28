حسام: إبعاد صلاح قرار مشترك.. ونحتاجه في المواعيد الكبرى

أكد حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أن إبعاد القائد محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2027، جاء بالاتفاق معه، بسبب أرضية الملعب المصنوعة من العشب الصناعي.



وأوضح في مؤتمر صحافي قبل المباراة التي ستلعب في جوبا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية أن قائد المنتخب طلب إعفاءه من خوض المواجهة بسبب أرضية الملعب، حرصًا على سلامته.

وتأتي تصريحات المدرب في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن طبيعة العلاقة بينه وبين صلاح، نجم طرابزون سبور التركي، خاصة بعد التعادل السلبي أمام ضيفه الأنجولي في افتتاح مشوار المنتخب بالمجموعة 2027، وهي المباراة التي شهدت استبدال قائد المنتخب في منتصف الشوط الثاني.

وقال حسام: «أحترم جميع اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، فهو لاعب مهم ومؤثر ومن العناصر الأساسية ولاعب كبير ومهم للفريق ومن أهم اللاعبين في العالم».

وأضاف:‌ «فضلنا إراحة صلاح بسبب أرضية العشب الصناعي، وكان قد تحدث معي في الموضوع قبل مباراة أنجولا، ووافقنا على الأمر».

وتابع: «نحتاج صلاح في المباريات المقبلة وسلامة أي لاعب عندي في المقام الأول، وثقتي في جميع اللاعبين كبيرة».

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من تصاعد الجدل عقب مواجهة أنجولا، ليس فقط بسبب استبدال صلاح، بل أيضًا بسبب مغادرته معسكر المنتخب في اليوم التالي، الأمر الذي فتح الباب أمام تكهنات بوجود خلاف بين اللاعب والجهاز الفني.

وزادت هذه التكهنات بعدما أوضح حسام عقب لقاء أنجولا أن استبدال صلاح جاء لـ«أسباب فنية»، على الرغم من المستويات الجيدة التي يقدمها منذ انتقاله إلى فريقه التركي قادمًا من ليفربول الإنجليزي. كما ربطت تقارير محلية حالة الجدل ببعض التصريحات السابقة للمدرب، ومن بينها حديثه عن الحارس محمد الشناوي وهو قائد آخر للمنتخب، وهو ما عدّه البعض سببًا إضافيًا لوجود حالة من عدم الارتياح داخل المعسكر.

لكن حسام مصر حرص على توجيه رسالة واضحة قبل مواجهة جنوب السودان، مؤكدًا تمسكه بصلاح وعدّه أحد أهم عناصره، ومشددًا على أن قرار غيابه مرتبط بالجانب البدني والحفاظ على سلامته قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتضم المجموعة الثانية أيضًا منتخبي مالاوي وأنجولا، فيما تجرى نهائيات كأس الأمم الإفريقية في يونيو 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.