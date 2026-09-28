احتجاج يمني يستهدف إبعاد مخادمة عن «خليجي 27»

أبلغ «الرياضية» محمد الشومي، نائب رئيس بعثة المنتخب اليمني الأول لكرة القدم في كأس الخليج العربي، بتقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد الخليجي للعبة على الحكم الأردني أدهم مخادمة، على خلفية المواجهة مع قطر، التي كسِبها الأخير 1ـ0، مساء الأحد في جدة، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من «خليجي 27». ومن أهداف الخطوة، بحسب الشومي، إبعاد الحكم عن باقي مباريات البطولة.

واعترض لاعبو اليمن، الذي ودَّع المنافسة رسميًا قبل الجولة الثالثة، على رفض مخادمة احتساب ركلة جزاءٍ لهم في الدقيقة 86، بعد سقوط الجناح ناصر محمدوه نتيجة احتكاكٍ مع بيدرو ميجيل، ظهير أيمن «العنابي».

وأوضح الشومي: «اتحاد الكرة اليمني قدم احتجاجًا رسميًا وننتظر الرد، ونتطلّع إلى إبعاد مخادمة عن باقي مباريات البطولة، لأن الظلم التحكيمي غيَّر مسار نتيجة المباراة».

وفقد اليمن أي فرصة للتأهل إلى نصف النهائي، بعد خسارته من قطر وقبلها من الإمارات 0ـ4، ويخوض مباراته مع البحرين، الأربعاء، بدافع اختتام المشاركة الخليجية بانتصار.

ويستأنف المنتخب الذي يدرِّبه الجزائري نور الدين ولد علي، تحضيراته الميدانية في الـ 08:00 من مساء الإثنين، على أحد الملاعب الرديفة في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ومن المرجَّح، حسبما ذكر نائب رئيس البعثة اليمنية، أن يُشرِك ولد علي اللاعبين الذين حالت مجريات المباراتين الماضيتين دون مشاركتهم خلال المباراة الثالثة، مشيرًا على وجه التحديد إلى المدافع عماد الجديمة، والظهير صقر الدربي، ومحمد هاشم، لاعب الوسط.