في غياب مبابي.. بلجيكا تهدد انطلاقة زيدان

يستعد زين الدين زيدان الذي سيفتقد ورقته الرابحة كيليان مبابي، لخوض أول اختبار حقيقي كبير له على رأس المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، عندما يواجه بلجيكا التي بلغت ربع نهائي مونديال 2026، الإثنين، في بروكسل، لحساب الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وفازت فرنسا بصعوبة على تركيا في المباراة الأولى بهدف دون رد من توقيع القائد مبابي الذي أصيب وبات خارج حسابات زيدان في باقي مباريات البطولة.

وستكون مواجهة أحد أقوى منتخبات المجموعة الأولى فرصة لـ«زيزو» لقياس الإمكانات الحقيقية للاعبيه، وإجراء تقييم أكثر دقة للملفات التي لا تزال قيد البناء داخل المنتخب.

أما بلجيكا، التي خرجت أمام إسبانيا في ربع نهائي المونديال 1-2 فقد دخلت أيضًا مرحلة جديدة مع رحيل الفرنسي رودي جارسيا وتولي مارك فان بوميل، لاعب الوسط الهولندي الدولي السابق، مهمة الإشراف على المنتخب.

وبعد فوزه اللافت على إيطاليا روبرتو مانشيني 2-0، تبدو لدى بلجيكا أوراق قوية يمكن الاعتماد عليها أمام الفرنسيين الذين لا يزالون في طور استيعاب أفكار خليفة ديدييه ديشامب الجديد، فضلا عن اضطرارهم للتعامل مع غياب لاعب استثنائي لا يمكن تعويضه بحكم طبيعته.

ففي غياب مبابي، سيكون هناك فراغ كبير لا بد من سده في التشكيلة الأساسية التي يتوقع أن تشهد بعض التغييرات، وفق ما ألمح إليه زيدان خلال المؤتمر الصحفي الأحد.

وكان قائد مبابي تعرض لإصابة في ركبته اليسرى بعدما سجل في إزمير هدفه الدولي الثاني عشر العام الجاري، ليعود إلى مدريد ويعلن غيابه عن المباريات الدولية الثلاث المقبلة، المقررة خلال أسبوع واحد: أمام بلجيكا في بروكسل الإثنين، ثم إيطاليا وبلجيكا في الثاني والخامس من أكتوبر على ملعب «دو فرانس».

وتشكل إصابة مبابي ضربة قوية لزيدان الذي كان يرغب في استغلال أول تجمع للمنتخب من أجل وضع اللمسات الأخيرة على منظومة هجومية جديدة، تقوم على إعادة توظيف مهاجم ريال مدريد الإسباني في الجهة اليسرى.

وعليه، سيكون على زيدان إيجاد الحلول المناسبة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نظام 4-3-3 الذي ينوي ترسيخه مع المنتخب.

وفي غياب الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا «67 هدفًا في 107 مباريات»، بدا للوهلة الأولى أن عثمان ديمبلي هو المرشح الأبرز لتولي زمام المبادرة الهجومية.

غير أن لاعب باريس سان جيرمان حلّ مكانه ديزيريه دويه في مركز رأس الحربة خلال الحصة التكتيكية التي أجراها المنتخب الأحد، حيث لعب إلى جانب مايكل أوليسيه وبرادلي باركولا.

وبالتالي، هل سيستغني زيدان عن ديمبلي عند صافرة البداية، رغم أن باريس، وعلى الرغم من ظهوره المحدود في مباراة تركيا، يبدو منطقيا المرشح الأبرز لقيادة منتخبٍ يفتقد نجمه الأول.

وقبل هذه الحصة التدريبية التي تسبق المباراة، لم يتوقف المدرب الفرنسي عن الإشادة بـ«ديمبوز» الذي عاش أخيرا في مونديال 2026 بطولة تليق بمكانته مع المنتخب، بعدما سجل ستة أهداف.

وقال زيدان في تصريحات سابقة إنه يؤدي هذا الدور «دور القائد» حتى عندما لا يحمل شارة القيادة. وهذا أمر واضح من خلال عدد مبارياته الدولية، وخبرته، وما قدمه وما يقدمه حاليا.

وبعيدًا عن لغز ديمبلي، ستكون الأنظار شاخصة على الأرجح نحو الدفاع الفرنسي أمام خط هجوم بلجيكي خطير يضم مجموعة من العناصر المميزة، في مقدمتهم شارل دي كيتلار، ودودي لوكيباكيو، وميكا جودتس، ودييجو موريرا، ولويس أوبيندا، رغم غياب جيريمي دوكو عن قائمة المنتخب.

كما يعزز الخط البلجيكي يوري تيليمانس لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى جانب المخضرمين كيفن دي بروين «35 عاما» وروميلو لوكاكو «33 عامًا» نجمي نابولي الإيطالي وفنربخشة التركي.

وبعدما لم يتعرض الخط الخلفي الفرنسي لاختبار حقيقي يُذكر أمام تركيا الجمعة، فإنه مرشح هذه المرة لمواجهة ضغط أكبر وربما بعض الهزات على أرض ملعب «كينج بودوان» في بروكسل.

وقال زيدان عن منافسه :«إنه منتخب قوي جدًا. لقد قدم كأس عالم رائعة، ويملك مجموعة من اللاعبين أصحاب القدرات الفردية الكبيرة، إلى جانب منظومة جماعية قوية. نعلم أننا سنخوض مباراة صعبة».