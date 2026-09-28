معرض «سعودي فود» يجذب جماهير «خليجي 27»

سجل معرضا «سعودي فود 2026» و«سعودي فود للتصنيع الغذائي 2026»، حضورًا كبيرًا من الزوار والمختصين في قبة جدة سوبر دوم، تزامنًا مع استضافة محافظة جدة فعاليات كأس الخليج نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأسهم قرب قبة جدة سوبر دوم من عدد من المواقع، التي تحتضن فعاليات كأس الخليج، في استقطاب عدد من زوار البطولة إلى المعرضين، ولا سيما القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب زوار من جنسيات متعددة.

ويأتي تزامن المعرضين مع البطولة في وقت تشهد فيه جدة حراكًا في القطاعات السياحية والترفيهية والرياضية، مستفيدةً من مقوماتها السياحية وما توفره من فعاليات ومعارض ومواقع وأنشطة بحرية وترفيهية.

ويواصل المعرضان استقطاب المهتمين بقطاع الأغذية والمشروبات، من خلال ما يوفرانه من مساحة تجمع المنتجات والمكونات الغذائية، وتقنيات التصنيع والمعالجة والتعبئة والتغليف، بمشاركة شركات وعلامات تجارية وموردين من السعودية وخارجها.

وينظم المعرضان بشراكة استراتيجية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، ويشهدان مشاركة إيطالية تضم 37 شركة، منها 17 شركة تستعرض منتجاتها في مجالات الأغذية والمنتجات الزراعية والغذائية، و20 شركة تقدم أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في تصنيع الأغذية والمشروبات.

وتأتي المشاركة الإيطالية بدعم من وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الرياض والقنصلية العامة لإيطاليا في جدة، في إطار تنامي فرص التعاون التجاري والاستثماري بين السعودية وإيطاليا في قطاع الأغذية.

وتتواصل خلال اليوم الثاني من المعرضين العروض والفعاليات المصاحبة، ومنها عروض الطهي المباشر، إلى جانب اللقاءات التي تجمع الموردين والمشترين والمختصين، وتتيح استعراض المنتجات والحلول وبحث فرص التعاون في مختلف مجالات القطاع.

ويستمر معرضا «سعودي فود 2026» و«سعودي فود للتصنيع الغذائي 2026» حتى الثلاثاء في قبة جدة سوبر دوم.