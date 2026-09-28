سويفت.. 33 جائزة في «MTV»

أصبحت تايلور سويفت أكبر فنانة تحصد عددًا من الجوائز في تاريخ حفلات «MTV» للأغاني المصورة «فيديو ميوزيك أواردز».

وكانت سويفت «36 عامًا» متعادلة مع بيونسيه في عدد جوائز «رجل القمر»، بعدما كسرت النجمتان الرقم القياسي بحصولهما على 30 جائزة من هذا النوع، قبل أن تتفوق سويفت عليها وتنال النسخة الأولى من جائزة «أفضل فنان مخرج» تقديرًا لعملها خلف الكاميرا في مجال السرد البصري.

كما فازت سويفت بجائزة «أغنية العام المصورة»، التي أهدتها لأسطورة موسيقى الكانتري دوللي بارتون التي توفيت أخيرًا، مؤكدة أن «كل أغنية كتبتها الفنانة الراحلة كانت قصة نابضة بالحياة»، وأنها «تعاملت مع الشهرة بكثير من الرقي والحب والامتنان».

واستغلت سويفت المناسبة لعرض الأغنية المصورة الجديدة «بايشنت زيرو» «Patient Zero» للمرة الأولى، التي يشارك في بطولتها الممثلان كولين فاريل وداكوتا جونسون.

إلا أن سويفت لم تنجح في نيل بعض أبرز جوائز الحفل، بما في ذلك جائزة «فنان العام»، التي ذهبت إلى مادونا التي افتتحت الحفلة بأول أداء لها على مسرح جوائز إم تي في منذ عام 2003.

ومنتعلة حذاء طويل يصل إلى الركبة، أدت ملكة البوب البالغة 68 عامًا أغنية «برينج يور لاف» إلى جانب سابرينا كاربنتر، وبعد الانتهاء من عرضهما، تسلمت الفنانتان جائزة «أفضل تعاون».

وحصلت فرقة موسيقى الجرنج «نيرفانا» على جائزة «فيديو فانجارد» التكريمية.

و«نيرفانا» أول فرقة تنال هذه الجائزة المرموقة منذ أكثر من 20 عامًا.

وفازت الفنانة التايلاندية ليسا، العضو في فرقة الفتيات «بلاك بينك»، بجائزة أفضل أغنية بوب عن عملها «دريم»، بالتعاون مع كينتارو ساكاجوتشي.

ووُزعت الغالبية العظمى من الجوائز خلف الكواليس خلال الأمسية التي تُعرف عادة بعروضها ومفاجآتها المسرحية أكثر من جوائزها.