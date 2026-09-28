قبل تشكيل اللجنة القضائية.. الأندية تطالب بهبوط سيتي

تستعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تقديم مقترحاتها الخاصة بالعقوبات على مانشستر سيتي إلى اللجنة القضائية المستقلة، فيما يخص قضية الانتهاكات الـ115 المنسوبة إلى النادي، وفقًا لما أوردته صحيفة «تايمز» البريطانية، الإثنين.

وأشارت «تايمز» إلى أن بعض مسؤولي أندية كرة القدم يرغبون في فرض عقوبة خصم نقاط كبيرة على مانشستر سيتي، بما يؤدي إلى هبوطه إلى الدرجة الأدنى. وكشفت الصحيفة البريطانية عن أن مانشستر سيتي أُدين بالانتهاكات الجوهرية في القضية.

وتُشكل خلال أسابيع قليلة لجنة تحكيم مستقلة مكونة من ثلاثة محكمين للنظر في العقوبات المفروضة على النادي، على أن تقدم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حينها مقترحاتها بشأن العقوبات التي تراها مناسبة في حق مانشستر سيتي.

ويتجه مانشستر سيتي إلى استئناف أي عقوبة تصدرها اللجنة المستقلة في حقه.

وتملك اللجنة المستقلة صلاحية فرض عدد من العقوبات، من بينها الغرامات المالية، وحرمان النادي من التعاقدات، وخصم النقاط.

بدأت القضية رسميًا في فبراير 2023، عندما أحالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي إلى لجنة مستقلة بسبب مخالفات مالية تعود إلى الفترة بين 2009 و2018، إلى جانب اتهامات بعدم التعاون مع التحقيقات.

وانطلقت جلسات الاستماع في سبتمبر 2024، قبل ظهور تقارير في الشهر ذاته لعام 2026 تفيد بثبوت غالبية المخالفات، مع بقاء ملف العقوبات والاستئناف قيد الإجراءات.