موسم الرياض.. آل الشيخ يكشف الفيديو الترويجي

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، عن فيديو ترويجي جديد لموسم الرياض بنسخته السابعة، يقدم بأسلوب إبداعي وتشويقي جانبًا من التجارب والفعاليات التي يقدمها الموسم لزواره من داخل السعودية وخارجها.

ويأخذ الفيديو المشاهد في رحلة بين عدد من مناطق وفعاليات موسم الرياض، مستعرضًا أجواء بوليفارد وورلد، إلى جانب البطولات الرياضية العالمية، وفي مقدمتها بطولة التنس ونزالات الملاكمة، ضمن محتوى بصري يركز على تنوع التجارب التي يجمعها الموسم في الرياض العاصمة السعودية.

ويركز العمل على المشاعر التي تصاحب تجربة زوار موسم الرياض، وما تحمله الرحلة من حماس ومتعة وبهجة منذ لحظة الوصول، مرورًا بالتنقل بين المناطق والفعاليات والتجارب المختلفة، وصولًا إلى الذكريات التي يصنعها الزائر خلال وجوده في الموسم.

ويتضمن موسم الرياض في نسخته السابعة مزيجًا من الفعاليات والتجارب الترفيهية والرياضية، تشمل نزالات الملاكمة والمصارعة وبطولات UFC، وبطولة Six Kings Slam للتنس، إلى جانب الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية الكوميدية وتجارب الأطفال والعائلات، فضلًا عن عدد من المناطق والوجهات، من بينها بوليفارد وورلد وبوليفارد سيتي وذا جروفز وفيا رياض وحديقة السويدي ووندر جاردن وشتاء الديرة وسوق المزارعين.