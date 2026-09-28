الدنمارك تخسر خدمات دورجو

خسر المنتخب الدنماركي الأول لكرة القدم خدمات لاعبه باتريك دورجو بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في الفوز 2ـ0 على ويلز في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، الأحد.

وأُجبر دورجو «21 عامًا»، الذي يستطيع اللعب في مركز الجناح والظهير الأيسر، على مغادرة الملعب خلال الشوط الأول من المباراة، وبدا أنه يعاني من إصابة في الفخذ.

وقال برايان ريمر، مدرب الدنمارك، لمحطة «تي.في2» المحلية: «لديه إصابة وعليه العودة إلى الديار. علينا استدعاء لاعب جديد».

وشارك دورجو في جميع مباريات فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الخمس في الدوري الممتاز الموسم الجاري. وفي آخر مواجهة قبل التوقف الدولي، شارك من على مقاعد البدلاء قرب النهاية، وقدم التمريرة الحاسمة لهدف ماتيوس كونيا في التعادل 1ـ1 على ملعب فولهام.