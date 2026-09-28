خاكبو خارج المعسكر الهولندي

انسحب كودي خاكبو، مهاجم المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، من تشكيلة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بسبب مشكلة في الكاحل، ما يزيد من متاعب الإصابات التي يعاني منها ليفربول الإنجليزي الذي يدافع اللاعب عن ألوانه.

وتعرض خاكبو للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي فازت فيها هولندا على صربيا 2ـ1 في الجولة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، الأحد، وسيعود إلى ليفربول لإجراء المزيد من الفحوصات.

وكان تشافي صرّح بعد المباراة بأنه يعتقد أن خاكبو قد نجا من إصابة خطيرة، إلا أن التقارير تشير إلى احتمالية غيابه عن الملاعب لعدة أسابيع.

من جانبه، أوضح ليفربول في بيان الإثنين: «انسحب كودي خاكبو من معسكر المنتخب الهولندي بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.. ولن يشارك في المباراتين المتبقيتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية».

وتُعد إصابة خاكبو أحدث ضربة يتلقاها الإسباني أندوني إيراولا مدرب الـ«ريدز»، وذلك بعد انسحاب ألكسندر أيزاك من تشكيلة المنتخب السويدي.

وسجل أيزاك هدفًا في الفوز على رومانيا 2ـ1 الجمعة، لكن المهاجم البالغ 27 عامًا لن يشارك في بقية فترة التوقف الدولي بعد تعرضه لـ «إصابة طفيفة».

ويأمل المدرب في تعافي كل من إيزاك وخاكبو في الوقت المناسب للمشاركة في المواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي بالدوري في 11 أكتوبر المقبل.

ويواجه ليفربول أزمة محتملة في خط الهجوم إذا لم يعد اللاعبان فور انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويغيب أيضًا عن الملاعب المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكيه بسبب إصابة في وتر العرقوب، في حين يفتقد الفريق جهود الإيطالي فيديريكو كييزا منذ فترة التحضيرات للموسم الجديد.