ماكيلي يعود.. والعويس يستحضر ذكرى البطاقة الحمراء

ارتبط اسم الحكم الهولندي داني ماكيلي بحادثة لا تُنسى في ذاكرة محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تعود وقائعها إلى عام 2018 حين أشهر البطاقة الحمراء في وجهه خلال مواجهة «الأخضر» والبرازيل ضمن بطولة «سوبر كلاسيكو» التي استضافتها الرياض.

وبعد ثمانية أعوام من تلك الحادثة، يعود الحكم الهولندي لقيادة مباراة ثانية للمنتخب السعودي، يواجه فيها نظيره العراقي، الثلاثاء، لحساب آخر جولات دور المجموعات من «خليجي 27» في جدة.

وتزامنت زيارة البرازيل إلى الرياض مع الظهور الأول والأخير لماكيلي في مباريات المنتخب السعودي، واقترنت أيضًا بالبطاقة الحمراء الوحيدة خلال مسيرة العويس دوليًا.

وبدأت تفاصيل تلك الليلة بهدف برازيلي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، حمل توقيع المهاجم جابرييل جيسوس بعد تمريرة من زميله نيمار، وضعته في مواجهة مباشرة مع العويس، ليمنح الضيوف التقدم قبل الدخول مباشرةً إلى غرفة الملابس.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، عاد العويس إلى قلب المشهد. في الدقيقة 83، انفرد ريتشارليسون، مهاجم المنتخب الزائر، بالمرمى، فخرج الحارس من منطقة الجزاء لقطع الكرة، ونجح في إبعادها، قبل توقف اللعب لنيل ماكيلي استدعاءً من غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» لمراجعة احتمال لمس العويس الكرة بيده.

وبعد المراجعة، اتخذ ماكيلي قراره، وعاد محتسبًا مخالفة ضد الحارس خارج منطقة الـ 18، إضافة إلى طرده ببطاقة حمراء مباشرة، في مشهد درامي عاشه العويس بقميص الأخضر للمرة الأولى والأخيرة.

وعلى إثر طرده، اضطر الإسباني خوان أنتونيو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي، إلى سحب الجناح هتان باهبري وإقحام الحارس البديل مصطفى ملائكة لحماية مرمى «الصقور» في ما تبقّى من زمن المباراة.

وفي الوقت بدل الضائع، أرسل نيمار ركلة ركنية لم ينجح ملائكة في إبعادها، وتمكن الظهير أليكس ساندرو من تحويلها برأسه إلى داخل الشباك، مؤكدًا فوز البرازيل باللقاء «2ـ0».

وسيقود ماكيلي، في جدة، مباراة ثانية للمنتخب السعودي، يستعد العويس لخوضها وفي ذاكرته بطاقة حمراء ما زالت تحمل توقيع الحكم الهولندي.