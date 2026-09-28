مندش: جاهزون من أجل اللقب.. وحسم التأهل لا يغيّر حساباتنا

حدَّد سلطان مندش، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، هدفًا صريحًا لـ «الأخضر» في «خليجي 27»، يتمثل في الفوز باللقب، مؤكدًا جاهزية «الصقور» لتحقيقه.

وقبل بداية تدريب المنتخب، الإثنين، عشية مواجهة العراق ضمن آخر جولات المجموعة الأولى، قال اللاعب في تصريحات إعلامية بحضور «الرياضية»: «لقاء مهم بالنسبة لنا، وندخل كل مباراة من أجل الفوز فقط، ولا نفكر في أي شيء آخر، وإن شاء الله نسعد جماهيرنا، خاصة أن المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا».

وأضاف: «هدفنا تحقيق النقاط الثلاث في أي مباراة، وصحيح أننا تأهلنا، لكننا نريد الفوز»، مشددًا على جاهزية المنتخب السعودي لتحقيق اللقب، في رد منه على استفسار لأحد المراسلين.

وزاد: «ستكون مباراة جميلة، ونسعى إلى إسعاد جماهيرنا، وندخلها بكامل تركيزنا من أجل تحقيق الفوز»، فيما أجاب على مراسل آخر استفسر عن طموح المنتخب السعودي بالقول: «طموحنا هو الفوز بالبطولة».

وتابع: «الجماهير هي الداعم الأول لنا، وحضورها يكون نقطة فارقة معنا، ونتمنى أن نراهم حاضرين وندخل المباراة من أجل إسعادهم».

وعن خسارة جهود المدافع حسن كادش، وكذلك علاء آل حجي، لاعب الوسط، حتى نهاية البطولة بداعي الإصابة، ومن قبلهما مصعب الجوير للاستبعاد بقرار انضباطي، قال مندش: «ساعدونا خلال الفترة الماضية ولم يقصروا، والموجودون فيهم الخير والبركة، والجميع يد واحدة من أجل تحقيق الفوز».

ورفض تضخيم مسألة الرطوبة مشيرًا إلى تأثيرها في المنتخبين، واعتياد لاعبي الأخضر عليها.

وضَمَنَ المنتخب السعودي التأهل بعد الفوز على الكويت 1ـ0 وعُمان 3ـ0 في الجولتين الأوليين من المجموعة، ويواجه العراق من أجل حسم الصدارة.