رئيس الاتحاد الخليجي يعرض دعم المنتخبات اليمنية

توقّع القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، مستقبلًا أفضل للمنتخب اليمني إذا توفَّرت الإمكانات، عارضًا تقديم الدعم له، حسبما نقل عنه الاتحاد اليمني للعبة عبر مركزه الإعلامي.

وزار آل ثاني الحصة التدريبية لمنتخب اليمن مساء الإثنين في جدة، وقال مخاطبًا اللاعبين: «أنتم أبطال، ولو توفر لكم جزء بسيط من الإمكانات ستكونون أفضل المنتخبات الموجودة في الخليج، وأنتم بدون إمكانات تستطيعون أن تقارعوا المنتخبات الكبيرة».

وتحدث عن موهبة اللاعب اليمني قائلًا: «هو موهوب بالفطرة، واليمن ولّادة للمواهب ومنبع النجوم»، عارضًا، بصفته رئيسًا لاتحاد كرة القدم في بلاده، المساهمة في دعم إعداد المنتخبات اليمنية، واستضافة معسكراتها ومبارياتها، وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح مشاركاتها، مثنيًا على ما عدَّه تطورًا كبيرًا للكرة اليمنية في عهد الاتحاد المحلي الحالي للعبة بقيادة أحمد صالح العيسى.

وأثنى آل ثاني على أداء اليمن أمام منتخب بلاده، الأحد ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي، وأكد أنهم قدّموا أداءً رجوليًا على الرغم من الخسارة 0-1.

وفقد المنتخب اليمني فرصة التأهل إلى دور الأربعة من «خليجي 27»، بعد خسارته من منتخبي قطر والإمارات، ضمن الجولتين الأولى والثانية، وبدأ الاستعداد لملاقاة البحرين، الأربعاء، في مباراة ترتيب مراكز بين المنتخبين اللذين ودّعا المنافسة رسميًا.