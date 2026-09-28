برشلونة يستبق مقاضاة بيريز بجلسة صلح

استُدعي إداريو ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين لجلسة مصالحة في 25 نوفمبر المقبل، كخطوة تمهيدية تسبق دعوى تشهير يعزم رفعها النادي الكاتالوني ضد رئيس النادي المدريدي.

وبحسب مصادر مطلعة لوكالة الصحافة الفرنسية تُعقد هذه الجلسة أمام محكمة في مدريد، على خلفية الشكوى التي قدمها برشلونة في 12 يونيو ضد فلورنتينو بيريز، عقب تصريحاته في مايو والتي اتهمه فيها بالتلاعب للحصول على قرارات تحكيمية لصالحه، في إشارة إلى قضية نيجريرا، نسبة إلى نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني للعبة، وذلك خلال الفترة من 1994 وحتى 2018.

وتُعدّ جلسة المصالحة هذه الخطوة التي تسبق دعوى التشهير المحتملة ضد بيريز بعد أن أعلن برشلونة أن الشكوى هو إجبار بيريز على التراجع عن بعض التصريحات، مع علمه بأنها كاذبة ومُسيئة ومُشوهة لصورة النادي وسمعته.

وأوضحت المصادر أنه في حال تغيب بيريز عن جلسة الاستماع أو رفض التراجع عن مزاعمه، سيرفع نادي برشلونة، الذي يرأسه خوان لابورتا، دعوى قضائية في هذا الشأن.

وكانت العلاقة المؤسسية بين أكبر ناديين في إسبانيا وصلت إلى أدنى مستوياتها بعد الطعن في نزاهة برشلونة واتهامه بسرقة الألقاب. واصفًا قضية نيجريرا التي ما زالت تنظر أمام القضاء بأنها أكبر فضيحة في التاريخ.

كشف بيريز في مؤتمره الصحافي عن أن ريال مدريد سيتخذ إجراءات قانونية ملموسة لإشراك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في القضية عن طريق إرسال ملف من 500 صفحة يتضمن كافة الوقائع التي تؤيد اتهاماته.

وربط بيريز بشكلٍ مباشر بين مدفوعات نيجريرا وخسارة البطولات على أرض الملعب، مشيرًا إلى أن سبعة ألقاب في الدوري سلبت من ناديه.

واعتبرت إدارة برشلونة تصريحات بيريز اتهامًا صريحًا بالسرقة والاحتيال، وسارعت إلى طلب التدخل القضائي للدفاع عن نزاهتها الرياضية وسجلها التاريخي وسمعتها أمام المحكمة.